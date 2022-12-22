中央氣象局今發布低溫特報，22日起至25日受寒流及輻射冷卻影響，北部及東北部共7縣市天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫。台北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主治醫師鍾稟彥提醒，年紀大的長輩及過去患有「三高」患者務必做好保暖，同時留意心血管疾病發生，尤其要注意心臟病及中風發病徵兆，把握黃金治療時間，儘速撥打119前往醫院診療。

鍾稟彥說，冬天來急診掛號的心血管疾病患者，包含腦中風、心臟病、心肌梗塞、心臟衰竭等患者，相較平時明顯增加2至3成，甚至有患者到院前已心跳停止。

為何冬天較容易有患者心血管疾病病發？鍾稟彥解釋，主要原因在於冷熱劇烈變化跟缺乏保暖，故好發時間通常在清晨及日夜交替時。舉例來說，人們清晨時從溫暖的被窩起床，如果忘記穿好保暖衣物，突然接觸到冷空氣，將導致血管劇烈收縮恐釀成悲劇。

鍾稟彥指出，根據統計，急性心肌梗塞的患者發作時，有一半以上到院前已經心跳停止。提醒民眾若出現持續超過30分鐘胸悶、壓迫性胸痛，應高度懷疑為心臟病發作的徵象，立即撥打119送醫，以讓救護員在疾病發作當下處置，降低死亡風險。

鍾稟彥表示，中風是國人失能主要原因，治療關鍵在於掌握黃金治療時間，6小時內皆有機會搶救，建議民眾牢記「F.A.S.T」口訣，即臉歪（Face）、手無力（Arm）、大舌頭（Speech）、記下時間、趕快打電話（Time）送醫，應避免自行開車就醫。否則將有高機率發生癱瘓，僅3分之1可完全恢復，3分之1者身體機能會有殘缺，3分之1終身臥床。