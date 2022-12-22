財政部長蘇建榮(中)與財政部次長阮清華(左)。（本報資照／吳靜君攝）

財政部長蘇建榮將在本周借調期滿，準備返回台北大學任教，行政院發言人羅秉成22日轉述，行政院長蘇貞昌肯定蘇建榮任內成績，雖對蘇的離去感到不捨，但仍尊重個人意願，因此勉予准辭，生效期為25日，未來將暫由財政次長阮清華代理部長一職。

行政院發言人羅秉成轉述，蘇貞昌在行政院會中指出，蘇建榮從2016年5月蔡英文總統上任後，就被延攬入閣，擔任財政部政務次長，並在2018年7月升任為部長，至今為國為民服務達6年7個月，現在因為借調期滿，即將回到台北大學重執教鞭，他雖然萬般不捨，總統也再再慰留，最後還是尊重蘇建榮決定，勉予准辭。

蘇貞昌說，蘇建榮身為掌管國家財政的大掌櫃，始終秉持維持財政穩健、確保財政永續原則，嚴守財政紀律、做好財政控管，讓國家資源做最佳控管和調配，發揮最大的效益，這幾年台灣面臨新而大的挑戰，包括新冠肺炎、非洲豬瘟、百年大旱、美中貿易衝突及國內人口老化和少子女化的衝擊，都再再需要用到錢。

蘇貞昌表示，蘇建榮責任重大，仍發揮專業、靈活調度，努力籌措財源也設法降清公共債務，讓奠定國家長遠發展的各項重大建設，以及攸關國人福祉的諸多政策，得以順利推展，從促參推動精進，減少政府支出到建立合理稅制，抑制投機炒作，脫離稅務不合作名單，以及讓民眾報稅有感的便民服務。

蘇貞昌說，蘇建榮任內中央政府總決算連續4年歲入、歲出賸餘超過千億元，都是前所未有的成績，他要感謝蘇建榮的付出，祝福對方回歸「蘇教授」身分後，將這些寶貴經驗和實戰歷練帶回校園，為國家培育更多優質新時代人才，也請蘇建榮卸任後不吝向政府提出建議，持續支持鼓勵財政部同仁。