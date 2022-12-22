北市一名就讀國中的女學A與同班女同學B都有男朋友，去年間4人相約至西門町的U2電影館進行Double date，未料2對情侶檔忍不住慾望，相繼在包廂內壞壞，甚至交換伴侶大玩4P，4人之中僅A女的柯姓男友成年。柯男事後遭起訴，台北地院審結，依妨害性自主等罪，判柯男應執行5月徒刑，緩刑3年，另須向A、B父母支付共25萬元賠償金。可上訴。

判決書指出，A、B女為國中同班同學，A女透過交友軟體結識已成年的柯姓男友，B女則透過臉書與就讀高中的C男交往，2021年12月間2對情侶相約至西門町U2電影館共同約會，未料，4人按耐不住慾望，兩兩在包廂中發生性行為，經柯男及C男提議交換伴侶玩起4P。案情曝光後，柯男及C男雙雙遭到起訴。

柯男部分，台北地院審理時，法官指出，柯男為成年人，卻恣意對性觀念懵懂無知的A、B女發生性交行為，嚴重影響A、B的身心健全成長，考量柯男坦承犯行，態度尚可稱良好，並與A女及其法定代理人以25萬元和解等，可認定柯男有悔悟之心，故予以緩刑。依對於14歲以上未滿16歲之女子性交等2罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，均緩刑3年，期間付保護管束。C男部分，則另案於少年法庭審理中。