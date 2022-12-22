國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇不停邀請對手吳怡農辯論，吳怡農今早在中山市場拜票再被問起是否接下辯論戰帖，他說，對方持續的口水，這樣子有什麼意義嗎？每一項議題，對手都沒有具體立場，那我們在選什麼呢？

由於自己與王鴻薇都舉辦客廳會，近日是否加強陸戰？吳怡農說，選舉節奏第一天就訂得非常清楚，向選民承諾，一定打一場正向的選舉、有建設性的選舉，讓大家看到民主文化是可以提升的，除此之外召開政見發表會，跟社會大眾具體報告對於國家安全，提升競爭力、提升城市的樣貌有具體的主張跟政見，也持續的在執行。

他說，掃街拜票也在進行當中，這個周末開始「選民頭家來發問」，就是要面對跟選民有直接的溝通說明，選民才是老闆，希望大家看到的是一位堅持正向選舉，面對各種挑戰提出具體政見的候選人。

王鴻薇數度下辯論戰帖，吳怡農再被問起是否接戰帖，吳指出，辯論是針對實質的政見，有具體的主張、批評，從選舉到今天，他從王身上看到的就只有口水跟謾罵，相對於他提出具體的政見，「對方持續的口水，這樣子有什麼意義嗎，我只問大家這麼簡單的問題」。

媒體追問是否定調不會有辯論？吳怡農說，他期待的是正向的討論、有建設性的評論、具體的主張，但到目前為止，他提出的每一項政見，從國家安全改革、兵役制度改革、國家安全指導文件體系建立、消防人員人力擴增、松山機場遷移、給下一代更公平更完善更優質的外語教育，這些每一項議題，對手都沒有具體立場，我的問題是，那我們在選什麼呢？

至於什麼前提下願意辯論？吳怡農反問記者，「你說什麼、你說什麼」，選擇避答。

王鴻薇今質疑吳怡農選後比較少在經營地方，對目前選情滿審慎樂觀。吳怡農回應，他尊重王鴻薇的想法，他回到台灣就投入社會工作、提升社會韌性的工作，過去3年他成立壯闊台灣聯盟，一個社團法人、非營利組織，就是在自己的社區帶著社會大眾、社區的每一份子，來提升大家的應變能力，教大家災害應變的訓練。

吳怡農認為，這是投入社區最落實的方式，也是落實全民國防最具體的方式，王鴻薇或許不重視這類的工作，但是他們非常重視，他相信在中山、松山區、在台北市各地的朋友，過去這3年都有看到他們。

至於王鴻薇提出還稅於民政見，吳怡農說，王覺得多收的稅金要還給人民或是還債，他也同意要優先還債，但他指出的是，在看超額稅收、收到比預期還多的稅收的時候，要看到更完整的樣貌，這是國會議員基本責任、要有基本能力。

吳怡農說，預計可以多收的4500億稅收外，大家都應知道，今年的稅出稅入還有將近2500億的落差，如果不希望增加更多債務、把更多的債物留給子孫、下一代，今年多出來的額度只有2000億，相當是每一位國民平均8000元，相較於每一位國民平均24萬的國家債務來說，落差相當的大，只是要提醒王鴻薇看數字的時候要看完整一點點。