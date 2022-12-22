日本政府周四（22日）調高新財年的經濟成長預估，看好企業支出攀升以及薪資調漲的前景可望支撐民間消費力。
根據最新預估，自2023年4月起的2023財年實質國內生產毛額（GDP）將增長1.5％，高於7月預測的1.1％。
由最新預期顯示，重新開放觀光業將帶動內需旺盛，有助於日本抵擋全球經濟趨緩趨勢。
日政府在聲明中指出，「民間需求將推升2023財年經濟成長」，但也警告海外經濟放緩、通膨、供應鏈受阻以及市場波動所帶來的下行風險。
日本政府周四（22日）調高新財年的經濟成長預估，看好企業支出攀升以及薪資調漲的前景可望支撐民間消費力。
根據最新預估，自2023年4月起的2023財年實質國內生產毛額（GDP）將增長1.5％，高於7月預測的1.1％。
由最新預期顯示，重新開放觀光業將帶動內需旺盛，有助於日本抵擋全球經濟趨緩趨勢。
日政府在聲明中指出，「民間需求將推升2023財年經濟成長」，但也警告海外經濟放緩、通膨、供應鏈受阻以及市場波動所帶來的下行風險。
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