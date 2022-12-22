徐乃麟（左起）、鍾欣凌、石知田、鍾瑶、法比歐在《花甲少年趣旅行2》節目中一同出海遊玩。（MyVideo提供）

實境綜藝《花甲少年趣旅行》第2季本周由徐乃麟、鍾欣凌、鍾瑶、石知田與法比歐一起結伴去旅行。鍾欣凌日前接受MyVideo專訪分享這趟旅遊的有趣過程，透露最大收穫是終於可以跟徐乃麟親近一點，「以前比較尊敬、怕乃哥，我們好像不同世界的人，經過結伴旅行，覺得他很可愛。」更爆料徐乃麟出遊時會忍不住說「想回家了」，令她笑稱：「遇到一個顧家的老公，是女人最幸福的事情。」

鍾欣凌自認是睡飽吃、吃飽睡的旅伴，坦言喜歡大家相處氣氛和樂有趣，有時候不小心「主持人魂」會上身想炒熱氣氛，製作人就會提醒她：「沒關係，我們可以鬆鬆地走。」所以她這趟旅行有儘量放鬆、做自己，「當然我還是會當開心果、幫大家建立起友誼的橋樑，但比較不像以前一樣，什麼事都一定要往前衝第一個。」

這趟旅行途中是否有意見不同的時候？鍾欣凌笑喊只有體力不一致的時候，她形容幾天旅遊下來已經虛累累，結束旅遊前一天晚上，其他人在做菜，石知田和法比歐在旁「綵衣娛親」，要她們吃飽飯後，趕緊回房休息。

鍾欣凌還大讚徐乃麟很好笑，「我跟他猜拳他從來沒有輸過，他很能陪我們玩遊戲，自己也玩得很快樂，笑得像個小男孩一樣。而少年組雖然年輕，但好懂得照顧人，我覺得他們懂得不比我們少，很會念書、很會去看世界，從他們眼睛看到很不一樣的世界。」《花甲少年趣旅行》於每周六晚間10點在MyVideo播出。