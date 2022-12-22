圍棋女神黑嘉嘉，仙氣十足氣質出眾的外型，讓她被日本譽為「千年一遇美女棋士」，平時常以甜美扮相的她，突然風格圖變化身「霸氣女總裁」，更難得開高衩秀出美腿，讓網友大呼：「總裁、踩我」。

黑嘉嘉昨（21）日在IG曬出新風格打扮，照片中她頂著招牌妹妹頭將頭髮綁起，身穿藕色荷葉邊襯衫，搭配黑色高衩長裙，露出一雙白皙美腿，神情與姿態高冷的模樣，坐在單人沙發上翹腳擺拍，展現不同以往的氣勢，文案中她寫下：「同事說我這張有像霸道總裁？？」

照片曝光後，立刻引起粉絲暴動，紛紛留言：「跟平常形象反差太大，心臟被爆擊」、「霸氣女王的風格」、「女王踩我！」、「旁邊再站幾個黑衣人，就是霸道黑嘉嘉」、「威嚴有殺氣」、「請問總裁：公司有在徵員工嘛~哪裡可以報名~」、「姐不好惹」，也引來網紅阿滴留言表示認同。

事實上，黑嘉嘉出生於澳洲，臺灣與澳洲混血，並擁有台灣與澳大利亞雙重國籍，6歲就開始學圍棋的她，在14歲就決定走上職業圍棋道路，從此到世界各處征戰，目前為台灣棋院職業七段棋士，2016年踏入演藝圈，兩年前更首度登上大螢幕出演電影《消失的情人節》，成為亮眼新演員。