草蜢將於明年3月18日舉辦小巨蛋演唱會。（開麗娛樂提供）

草蜢將於明年3月18日舉辦小巨蛋演唱會。（開麗娛樂提供）

香港殿堂級組合「草蜢」暌違13年將於明年3月18日再度攻蛋，舉辦「RE： GRASSHOPPER草蜢」全新世界巡迴演唱會，對於相隔多年重返小巨蛋，3人都難掩興奮心情，對於台灣更是充滿回憶，不僅台灣歌迷熱情掌聲、尖叫聲及大合唱的歌聲，3人想起當年在台灣跑宣傳的時候，常常行程滿到沒時間吃東西，歌迷們總是貼心送上各式台灣料理填飽他們，相當窩心。

草蜢當年來台宣傳，每天總是排滿通告，有時忙到連吃飯時間都沒有，印象最深刻的是，粉絲們不僅為他們準備各式美食，連送上的水果都已經去皮、去籽，切成一塊塊方便他們在車上吃，台灣朋友對他們的細心及貼心，令他們至今難忘，期待再次與大家相見。

草蜢這套全新巡迴將於2023年展開世界演出，首站選在台北起跑，足見他們對於台灣始終難忘，近日已如火如荼投入準備；此次台灣站使用3面台打造，雖不同於香港的四面台設計，但精采程度絕不打折，不僅安排大家朗朗上口的草蜢金曲、獻唱國語歌，草蜢還特別為台灣觀眾準備了他們許久沒唱的台語歌，令人期待。

草蜢為慎重起見，將正統港式演唱會原汁原味空運來台，包括令人目眩神迷的舞台、燈光、音響，華麗服裝更是他們演出一大特色，這次服裝設計團隊分別從英國、日本、美國等世界各地蒐集特殊材質布料，為草蜢製作多套繽紛吸晴的舞台服，舞群表現也是一大看點，讓觀眾不用飛到香港就能觀賞最地道的港式演唱會。「RE： GRASSHOPPER草蜢巡迴演唱會首站 台北站」購票洽開麗售票、KKTIX及全台全家便利商店FamiPort。