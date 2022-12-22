美國最大記憶體晶片業者美光（Micron Technology）表示，10多年沒見過，半導體最嚴重供過於求的情況終於發生，2023年若想要賺錢的話可能有困難。

美國時間21日，美光在公布最新財報時，也不得不祭出一連串撙節開支計畫，像是裁員一成人力，粗估4800人等，希望能度過營收大幅下滑的黑暗期。同時，美光也預言本季銷售量減少的程度，應該會超過市場之前普遍所預估的。

彭博社報導，全球半導體製造商在這一年內期間像洗三溫暖一樣，先是產線全開也無法滿足市場所需，但現在做出來的產品卻乏人問津。通膨大增加上景氣前景不明朗，個人電腦與智慧手機頓時變成沒立即必要性的奢侈品。因此，無論是電子商品製造商還是零組件業者，都面臨庫存滿滿急需去化的問題。

美光不諱言指出，半導體產業正處於13年以來最嚴重供需失調階段。也就是庫存量來到最高，然後再下降，估2023年中左右，客戶庫存水位可望回歸正常，故晶片製造業者的營收也將有所改善。

美光表示，礙於晶片供給過剩，明年整年的獲利能力備受挑戰。供應面何時回歸正常，也牽動獲利復甦的腳步。通膨大漲、新冠疫情加上供應鏈斷鏈等，都讓半導體掉入價格大跌以及獲利慘遭吞食的周期性低潮期。

不過，只要撐過這段時間，在人工智慧裝置以及各行各業自動化需求增溫下，半導體業者的財報屆時可望如同久旱逢甘霖般。早宣布減產的美光，也把不必要的資本支出從之前120億美元，大幅削減至70億美元到75億美元之間，減幅大約在40%上下。

美光也正放慢更先進製程的研發工作，預估整個半導體生態圈也將會減少對未來投資。標準型產品比重較高的美光，也容易受到記憶體晶片價格上下波動的影響。

除非對手三星電子以及SK海力士競相跟進，否則單憑美光減產以及放慢擴產步伐，也無法解決晶片大量過剩的問題。減少產能可以讓價格不再大幅下修，但有可能增加生產成本，進而影響到獲利。

除了裁員外，還有暫停實施庫藏股以及高級幹部將減薪的美光，第2財季營收約為38億美元，較彭博社彙集各方的預估值38.8億美元稍低。美光預估截至明年2月這段時間，每股大概會虧損62美分左右，市場預估為虧損29美分。

在截至12月1日的三個月期間，美光營收大減47%至40.9億美元，每股虧損約4美分。至於市場預估值分別是，平均每股虧損1美分，營收則為41.3億美元。