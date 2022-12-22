民進黨九合一大選大敗，黨內進行檢討，蔡英文總統21日晚間表示，執政的人常常看的是國家整體，尤其是在各項數字所表現出來的國家整體的表現及實力，但她也承認，這些數字背後的虛實，與人民實際感受的落差。對此，台北市長柯文哲22日上午舉行8周年記者會後受訪後大酸，哎！這個若用英文來講No Comments 、懶得評論。

媒體也問柯文哲，內政部代理部長花敬群在立院回應大巨蛋，要柯文哲勇敢面對、不要逃避。柯文哲則說，「好啦，今天八周年，不要給人家罵」。