平均地權條例修正案自今年四月送進立法院審查後，「躺」了七個月，縣市長選舉落幕，執政黨敗選後，反而加速通關，昨（21）日排審已通過初審，若無變數、明年上路的「大限」將至，引發房市騷動，逃命潮已蠢蠢欲動；對此，天時地利不動產顧問公司總經理張欣民發文「解盤」表示，「投資客肯定大舉倒貨！明年後座力不容小覷」。

張欣民發文指出，原本還躺在立法院的平均地權條例打炒房的修法，很可能就在這樣的氛圍下通過，若於明年實施，其後座力不容小覷。預期投資定會大舉倒貨，部分漲多區域，房價將面臨下修。

張欣民分析，2022年還真是個多事之秋，經歷俄烏戰爭、持續升息、股市崩跌、圍台軍演、九合一選戰干擾等外部因素之衝擊，在在影響了民眾購屋的信心及意願，交易量有逐季衰退的跡象，特別是第四季最為明顯，以官方最新統計數據推估，整年度房屋交易量會從前一年度的高點回落到32萬棟左右，是近6年來首次的負成長，這正應驗了大家都熟悉的「虎頭蛇尾」這一句成語。

張欣民表示，綜觀2022年房市的表現，在全台六都中，除了台中勉強撐盤之外，台南和高雄、及台北，呈現「南北雙冷」局面。

不過，張欣民指出，儘管房市已交易量縮，但各地房價，都還沒見到鬆動情形，出現「價量背離」現象，也為2023年房市，平添下行的潛在風險。

至於明年，他認為會有3項利多，一是疫情退散，內需報復性消費會釋出；二是投資客退場，剛性需求更勇於出來購屋；三是總統大選前哨戰，選前中央往往會釋出政策大利多。

這三個利多，會穩住房市基本盤，房市交易量減幅應有限；不過，房價表現，恐怕各區落差會拉大，尤其「無基之彈」的漲多區域，及房價暴漲區，房價下修幅度將比較大。

張欣民分析，明年原來還躺在立法院的平均地權條例打炒房的修法，很可能就在這樣的氛圍下通過，若於明年實施，其後座力不容小覷。

對於有需要買房的人來說，張欣民也指出，明年房市，將會從賣方市場逐漸轉為買方市場，建議有購屋、換屋需求者，可多撥些時間到市場上找屋、看屋，也可嘗試大膽出價、議價。