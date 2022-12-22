房價節節攀升，薪水卻緩慢爬坡，兩者之間的漲幅形成鮮明對比，普通民眾的生存空間正不斷受到挑戰。東森房屋指出，從2011年到2021年十年間，全台所得收入者平均可支配所得僅從50.7萬元提升到56.82萬元，漲幅約為12.1％，而全台的平均房價卻從每坪19.47萬元飆漲到29.15萬元，漲幅接近五成。換句話說，2011年所得收入者的可支配所得還能換到2.6坪的房間面積，但到了2021年，卻只能換到1.9坪，顯見買房門檻愈來愈高。

東森房屋研究中心葉沛堯經理指出，假設同樣購買一套30坪的剛需住宅，如果2011年、十年前入場，大概需要用掉民眾12年的可支配所得，但到了2021年，差不多要用掉民眾16年的可支配所得，而且這還是在不吃不喝、所有收入全部存下來的情況下，由此可見台灣的買房難度的確正在不斷提高。由內政部統計，今年Q2全台不分建物類別的平均購屋總價為1,202萬元，僅是兩成首期款的240萬元，對很多小資族來說就已經是一筆天文數字。

進一步觀察六都及新竹縣市的房貸負擔情況可以發現，台北民眾的購屋壓力最重，一年的可支配所得僅能換到1.1坪的空間，而新竹縣市民眾的購屋壓力相對較輕，大約能換到3坪左右。

葉沛堯表示，近年來眼看房價飆漲，政府為了穩定房市發展，的確做出了不少努力，包括近期討論聲浪頗高的平均地權條例修正案等，不難看出政府打炒房立場相當堅定。

不過，依目前的情形來看，薪水緩漲、通貨膨脹、房價居高難下等問題仍客觀存在，薪水與房價、房租之間存在不小的落差，到底如何才能真正實現居住正義，仍需要政府及全體社會共同思考。另一方面，對於有剛性需求的購屋民眾來說，在心有餘力的情況下，還是建議要積極進場，因為從長線來看，台灣的房價一直是大漲小回，愈遲買房，恐怕會愈買愈遠、愈買愈小、愈買愈舊的疑慮。