高市府22日宣布，跨年花火將在24日平安夜試打，總計施放32發、最大達8吋的高空花火。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府22日宣布，跨年花火將在24日平安夜試打，總計施放32發、最大達8吋的高空花火。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府22日宣布，跨年花火將在24日平安夜試打，總計施放32發、最大達8吋的高空花火。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府22日宣布，跨年花火將在24日平安夜試打，總計施放32發、最大達8吋的高空花火。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》節目精彩，除了邀請超強卡司到場演出，倒數後還安排絢麗的180秒《亞灣跨年花火》將照亮亞洲新灣區夜空，高市府22日宣布，跨年花火將在24日平安夜試打，總計施放32發、最大達8吋的高空花火，充滿節慶氣氛。

高市府表示，不同於8年前以建築為主的低空特效煙火，這次跨年將在時代大道路底「第90期市地重劃區」空曠處施放高空花火，也特別安排在平安夜晚上8時25分原地試打，預計施放約60秒，請民眾做好心理準備「千萬別眨眼」，攝影迷們也要小心「快門按到手抽筋」。

高市府同步公開花火最佳觀賞點位於時代大道與中華五路人行道，民眾可從時代大道或中華五路人行道望向成功時代路口方向。高市府提醒，為了民眾安全，落焰區在成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍，24日晚上7時後將禁止人車進入，施放花火當下也請民眾不要靠近。

此外，除了夢時代旁的時代大道（成功至中華五路段）搭設舞台交通管制外，其餘路段車輛仍可通行，市府呼籲，民眾留意自身安全，觀賞花火請在時代大道與中華五路的人行道，切勿佔用馬路，也不要靠近舞台搭設的工程區。

「最狂」跨年不只如此，元旦《高流幸福式演唱會》也將在倒數後施放《大港花火》，把過往出國才能看到的港景煙火，直接搬到高雄，這回《大港花火》以「幸福」為題，於高雄港第一港口3號到10號碼頭外側施放12吋高空煙火，不僅是傳遞幸福，同時也點亮高雄港灣建設，而蓬萊商港區7號碼頭也會設置LED轉播，讓民眾迎著海風將演唱會及花火1次看透透。