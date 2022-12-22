兵役延長何時宣布備受外界關注，總統府昨表示，蔡英文總統將於下周召開國安高層會議，就相關方案及配套討論定案後向各界報告。民眾黨團今召開記者會批評，總統府與國防部根本是政治考量，怕失去年輕選票，大打兵役延長假球。

民眾黨團指出，台灣兵役在2009年時縮短為一年，2018年義務役走入歷史轉為4個月軍事訓練役，在這兩次重大的改制時，國防部與基層訓練單位都遭遇到巨大的混亂，國軍的戰力基礎也受到嚴重打擊，基本的步槍兵出現連步槍都不會使用的情況，更有不知道如何裝子彈的士兵，國軍的基礎戰力令人堪憂。

對於兵役延長的公布時程，國防部與總統府的態度相左反覆，立委邱臣遠批評，總統府與國防部根本是政治考量，怕失去年輕選票，大打兵役延長假球。他指出，在先前的精實案、精進案中，許多的營區遭到整併，人力遭到裁撤，現在又在民進黨政府的執政下，要恢復成一年制役期；國軍平時就已經出現募兵困難，基層士官短缺，恐怕面臨有義務役，但是沒人訓練的窘境。

回復一年制義務役後，粗估需要投入約3000位基層幹部，在國防部無法改善及正視募兵慘況前，要在增加11個新訓旅之後，第一時間投入足夠的人力進行訓練作業，又不能影響日常戰備，恐怕難度不小。

邱臣遠表示，現代化戰爭強度高、節奏快，人海戰術早已不適用，國軍卻仍然沿用二次世界大戰的訓練方式，無法有效培訓應對當前高科技與現代化戰爭。國防部應思考加入都市城鎮戰訓練，讓官兵熟悉戰鬥模式。再加上台灣少子化問題日漸嚴重，每個士兵都應該當作菁英培養，否則兵役如何延長都是緣木求魚。

張其祿表示，國防提升除了役期改革之外，最重要還是要建立「全體防衛意識」，到底政府要建立起的整體國防意識要如何建立？如何有效提升國防實力？至今政府都沒有一體完整的規劃告訴國人，讓人不解，而國防部又宣布志願役部隊將全面「實戰化」訓練，這更讓國人匪夷所思，難道以前的訓練都不是為了實戰嗎，還是都只是為了演戲，呼籲國防部及政府應秉持專業，建立全面的國防規劃，確保國家安全。