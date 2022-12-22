徐乃麟哄孫有一套，孫子在他懷中放心沉睡。（艾迪昇傳播提供）

「乃哥」徐乃麟的女兒今年2月順利產下兒子「夢果」，他升格當阿公，每天沉浸在含飴弄孫的喜悅中，幫忙照看、把屎把尿，培養出深厚的爺孫感情，他笑說：「夢果很黏我，看到我就要討抱抱，感覺有點像是自己的孩子一樣，重溫過去當新手爸爸的感覺。」看著夢果每天細微變化，乃哥忍不住讚嘆「人生怎麼這麼奧妙」，還透露更奧妙的事情，現在10個月大的夢果很愛盯著書看，把書拿到他面前，就會目不轉睛看得入神。

乃哥表示會將孫子的小名喚作「夢果」，源自於家人對乃哥母親的思念。有次乃哥和家人聚在一起談天，聊到過世的母親，女兒回想起她小時候常聽有鄉音的奶奶，將芒果講成「夢果」，家人想起共同回憶，露出會心一笑，「在那個當下，一方面覺得這個典故很可愛，一方面也紀念我母親，就把孫子的小名叫作夢果。」

夢果出生後，乃哥沒少心力照顧，餵奶、拍嗝、換尿布，在他眼裡只是小菜一碟，最困難的是如何哄哭鬧中的孩子。他笑誇自己很會哄小孩，「其實很簡單，當他們在哭鬧時，只要轉移他們的注意力就好，一點其他的聲音就可以」，話剛說完，夢果哭了起來，乃哥立馬發聲「咕嚕咕嚕」，成功吸引孫子注意，轉哭為笑。乃哥說：「哄小孩，我一流的啦。」乃嫂在旁掛保證頻頻點頭。

乃哥有了孫子後，樂得當炫孫爺爺，時不時在社群媒體分享祖孫合照，以及分享逗弄孫子的點滴，不少粉絲、觀眾看見他鐵漢柔情的模樣，直呼「看到乃哥溫柔的一面，好感人」，爺孫的溫馨互動也吸引不少廠商上門談合作，乃哥表示，不會排斥，最主要是可以和孫子同框，留下一個紀念，「以後夢果長大，就會知道他曾經跟阿公一起工作過囉」。