職業生涯拿下過3座四大公開賽男單冠軍的英國網球名將莫瑞（Andy Murray），因為臀部傷勢動手術，近三、四年因為臀傷影響場上發揮，曾動刀休息11個月，他透露，只要身體狀況允許，他還是會繼續在賽場上奮戰，但只要再受一次重傷，自己就真的要告別職業賽場了。

現年35歲的莫瑞，曾和瑞士費德勒（Roger Federer）、西班牙納達爾（Rafael Nadal）及塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic）並列職網四大天王，可惜在2018到2019年飽受臀傷所苦，但他還是努力回到賽場，今年10月擊敗法國西蒙（Gilles Simon）後，他表示自己才是那個要為比賽狀態低迷負責的人，而不該歸咎於傷勢。

世界排名曾高居第1的莫瑞，也坦言再一次嚴重傷勢，自己就得高掛球拍，「只要身體狀況好，還可以穩定比賽的話，我就會繼續賽。但以我現在的年紀及面臨的課題，實在無法再去想得更遠，假如我又受了很重的傷，我可能就不會再試著回到球場了。」

莫瑞目前世界排名第49，表示對自己2022球技發揮並不滿意，今年他在四大賽最好成績是打到美國網球公開賽第三輪，但也認為自己現在狀態好多了，也透過去健身房為在場上的耐力及續航力鍛鍊，希望能在明年1月澳洲網球公開賽有好收穫。