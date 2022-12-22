2022新北鴨鴨地景藝術展，將於24日魔幻開展。（新北高灘處提供）

2022新北鴨鴨地景藝術展，將於24日魔幻開展，今年主題「童話森林夢遊時光」，以夢幻童話森林系地景裝置，結合花卉，搭配夜間光雕，再次點亮大漢溪和新店溪交界的河濱大草原。

新北市高灘處表示，配合年末節慶氛圍，及即將來臨的兔年，將兒時童話故事場景搬進現實裡，跟著一到新年跳出草叢的小兔子們，帶領來訪的民眾進入愛麗絲仙境的時光門，開啟一場穿梭在童話故事經典場景中的奇幻探險。

這次藝術展也融入懷舊感十足的童玩設計，推出全國首座長達25公尺的巨型小鴨彈珠台，讓大小朋友進入彈珠台，推著巨型糖果彈珠在森林的草地上來場競賽，還有小黃鴨滑草場及超巨型國王皇后西洋棋盤將成為鴨鴨公園裏的超級亮點，帶給你放大版童玩的狂歡樂趣。

現場還有童話故事裡受歡迎的巨大蘑菇花房、哈比人的栗子小屋、像魔法般的飛天巨型茶壺，在草原上施展魔法，倒出滿滿的粉紅色花草，流向草地上形成心型的英式花圃，各種童話的場景都搬進現實裡。

這次的鴨鴨公園地景藝術展的主角「鴨鴨」，也將穿上螢光色鮮艷的新衣及上萬株花草，從含苞到盛放各式花種滿佈，漫步在繽紛絢麗花海美景，享受河岸邊自然美景，夜晚燈海亮起，在璀璨燈光下，又將變身成完全不同風貌的氛圍。

本次展期12月24日至112年1月29上午8時30分至晚上10時，開展當天也安排了許多舞台表演及趣味活動，包含創意手作DIY、闖關拿好禮、互動故事屋、魔幻泡泡秀等。