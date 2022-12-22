長照醫療REITs持續受惠入住率攀升與租金上漲的基本面改善，2022年前三季高齡住宅REITs收入和利潤續增，且年以來S&P500指數大跌20％，醫療保健類股不僅相對抗跌僅3％，第四季以來S&P500指數反彈6％，醫療保健類股漲幅高達12％，儼然成為股市領頭要角，可多關注相關REITs基金表現。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，REITs業者平均債務期限已提高到7年，成功避免在高利率環境下進行再融資的需要，且債務占企業價值僅約35％的歷史低點，使其衡量付息壓力的利息相對淨營業收入低，且利息保障倍數高，顯示REITs業者財務體質相對過去十年處於較佳狀態。

長照醫療REITs擁有高於整體REITs與兩年期美債的殖利率，且配發營運現金流的支付比率高達7成，成為市場上相對具吸引力的價值投資標的。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊指出，根據研究機構分析，長照醫療REITs 2022年前三季高齡住宅REITs收入和利潤續增，預估長照醫療REITs復甦動能將促使入住率在2025年回到疫情前水準。醫療保健REITs平均股息收益率達5.5％，遠高於整體REITs平均的4.2％，股利率持續名列前茅，成為價值投資的好標的。