12月進入尾聲，統計下半年來海外股票ETF表現，受到聯準會（Fed）升息、通膨壓力、俄烏戰爭等持續干擾下，金融市場依舊波動頻頻，ETF表現也是跌多漲少，但績效前十強仍守住正報酬，前三強更有超過1成的表現，分別是生技、印度、潔淨能源ETF。

群益NBI生技ETF（00678）經理人曾盈甄表示，美國11月CPI年增率下滑低於市場預期，從10月的7.7％再降至7.1％，令市場樂觀情緒湧現，並預期Fed升息步伐將逐漸放緩，但各大券商也預估，明年經濟料將緩增長，也讓部分資金轉向價值型類股，使得醫療保健類股近期表現優於大盤。截至20日止，NBI生技指數下半年來上漲12.82％，較S&P500指數上漲0.96％、NASDAQ指數下跌4.37％明顯優異。

後市在全球人口老化趨勢下，對藥物及醫療服務的需求不減，使得生技醫療產業長期擁有極大的發展潛能，同時大藥廠也頻頻釋出新藥解盲成功、上調年度展望等利多消息。且以估值面來看，生技醫療類股仍屬便宜，在當前全球經濟前景仍拒不確定性資下，也促使資金流向價值型類股，因此持續看好生技醫療股中長期表現，建議逢低布局，提升整體潛在收益。

曾盈甄指出，投資布局建議不妨透過追蹤國際生技指數的ETF介入，其中NBI生技指數是生技醫療類股的重要指標，網羅全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，包括眾多先進的醫療技術與製藥公司，例如基因治療、癌症免疫等，在醫學藥物與生物技術不斷推陳出新下，更有助宏觀的布局產業先機，掌握生技醫療產業成長的脈動。