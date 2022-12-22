美國電動車大廠特斯拉（Tesla）傳出，派大中華區總裁朱曉彤到美國德州奧斯汀工廠督導產能提升，該廠目前每周生產3,000輛Model Y SUV，市場消息指出，此較原定於11月首周達標延遲近一個半月。

外媒報導，朱曉彤本周已到達美國，偕同中國工程團隊的部分成員，包括生產製造高級總監宋鋼等，前往加洲和奧斯汀工廠以協助監督產能擴張。

消息指出，今年8月，朱曉彤首次為特斯拉前往美國。另有消息指出，目前在奧斯汀工廠看到中國工程師在Cybertruck和電池開發預留區域內工作。而生產Cybertruck就是特斯拉的明年目標。

公開資料顯示，朱曉彤於2014年4月加入特斯拉，擔任特斯拉中國超級充電站項目總監，隨後先後接任特斯拉全球副總裁兼中國區總裁，以及特斯拉公司全球副總裁，負責領導大中華區業務，並負責特斯拉在上海超級工廠的建設營運。目前朱曉彤擔任特斯拉公司副總裁、大中華區總裁。