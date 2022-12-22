香港衛視21日上午報導，中國大陸將於明年1月3日「全面開放入境措施」的消息，令這家知名度不高的電視台引起關注。據香港《星島日報》報導，爆料者疑是香港衛視綜合台副台長秦楓，她的來頭不簡單，出身外交世家，姑父是中國前外長李肇星。

報導稱，秦楓21日早上在微信朋友圈發佈香港衛視的這一消息，並且還在微博高調留言：「我退票的等待是值得的～～希望新年假期結束，1月3日，境外回去就無需隔離了，而不是1月9日。」「元旦後開始就不再對入境人員隔離措施，不再要求核酸檢測報告，不再要求提供健康碼！」

秦楓曾任職鳳凰衛視，2012年2月，從鳳凰衛視離職，出任香港衛視新聞採訪總監。新浪微博粉絲超過千萬。自我介紹寫道：「著名時政記者，高端訪談主持人。」「遊走於廟堂與江湖之間，在業內有新聞女俠之美譽。」

報導稱，秦楓之前爆料也曾有「失手」。2020年4月，北韓領導人金正恩神隱20日，她曾在微博放上兩根蠟燭，暗示金正恩去世，後來發文公開道歉，「消息來源從來沒錯過，這一次竟然錯了。」

香港衛視自稱是「一家集衛星電視、網路電視、影視投資、文化產業等為一體的國際傳媒集團」。