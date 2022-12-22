台北市長柯文哲將卸任，傳出民眾黨內部人事將有異動，前民眾黨中央委員張益贍日前在網路專訪向柯文哲喊話，「不要對蔡壁如用完即丟」。對此，柯文哲22日上午舉行八周年記者會後受訪，反嗆「那種離開民眾黨的就不要再囉嗦」。

張益贍21日在網路專訪透露，自己對高虹安最不爽的不是貪汙案，而是外傳高虹安因擔心選情，請柯文哲要前立委蔡壁如辭去立委一職，但也可能是蔡壁如自己自願，仍代表蔡壁如是對政黨忠心的人，但現在竟然沒有被安排職位，並呼籲柯文哲不要對蔡壁如「用完即丟」。

柯文哲今上午上午舉行八周年記者會後受訪表示， 蔡壁如要先把她的論文問題解決掉，自然會有她的重要工作去做，柯也反嗆張益贍，「那種離開民眾黨就不要再囉嗦了」。

而針對新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領助理費、公積金案，柯文哲再表示自己有跟鴻海集團創辦人郭台銘討論高虹安，並替高虹安加油鼓勵，柯喊話民進黨，凡事適可而止，政治還是符合比例原則，高虹安的當選，是被民進黨打出來的，就是過頭的時候，老百姓會想說，奇怪，這是怎麼一回事？

柯文哲說，所以那場選舉是這樣，始料未及，他怎麼想都不會想到，新竹市會是全國選戰焦點，過去歷史上從來沒有，他更沒有想到，選完還繼續追殺？這才是奇怪。