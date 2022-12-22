立法院本會期即將結束，之後內閣改組的人事動向備受關注，農委會主委陳吉仲今(22)日在立院備詢強調，借調結束後就會回學校。藍委表示，陳主委應順著自己的真心走，「英明的陳主委適合當行政院長，支持幹掉鄭文燦」。

立法院經濟委員會今日審查各黨團針對「農民健康保險條例」條文修正草案，朝野立委都關心內閣改組後陳吉仲的去向，國民黨立委陳超明首先問到，不曉得陳吉仲是要留任，或是改組後擔任農業部長。

陳吉仲表示，自己從學校借調來擔任農委會主委，借調結束後就要回學校，畢竟政務官無法永遠待在同個位置，以後回顧任內的政績，想到的會是大家共同努力完成的事。

陳超明說，陳主委卸任前不能忘記曾答應他要一起視察苗栗龍鳳漁港的約定，如果沒有1450，陳主委真的做很好，也稱讚陳吉仲相當英明，適合擔任行政院長，鼓勵陳吉仲把鄭文燦幹掉。

陳吉仲後來備詢時拿下口罩強調，自己從中興大學借調，借調時間到了就會回學校，拿掉口罩是為了讓委員看到自己講的真心話，國民黨立委呂玉玲說，請順著你的真心走吧！

民進黨立委邱志偉表示，和陳吉仲共識這麼久，或許外界對陳有不同的看法，但自己給予陳高度肯定，「所以今天是最後一次質詢嗎？」，陳吉仲愣了數秒，笑而未答。