不畏經濟成長趨緩以及疫情未明顯消褪下，韓股22日止跌回升，目前在2,345.12點，漲16.17點或0.69%。同時，韓元也升值。

受到全球貨幣緊縮以及出口疲弱雙重打擊下，韓國財政部最新動作，是將當地明年經濟成長預估值，從2.5%大幅下修至1.6%。同時，也比韓國央行1.7%以及IMF（國際貨幣基金組織）2%的預估值都要低。至於韓國今年GDP，則估2.5%。

新冠病毒持續騷擾韓國中，根據官方最新資料，當地單日新增確診者超過7.5萬，比前一周增加近5,600例。由於韓國民眾6位當中已有1人染疫，當地政府也提醒大家要做好抗疫工作。

個股中，三星電子漲0.86%，SK海力士漲0.9%，三星生物製藥漲0.73%，LG化學漲0.97%，電池製造商LG Energy Solution也漲0.42%。

韓元兌一美元價位在1,277.2附近，韓元升8.5元。