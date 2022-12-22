由於產業鏈持續位於調整階段，市場供需失衡，故台塑預估第四季營收將弱於第三季，只是，隨著大陸調整防疫措施，加上目前大多數石化產品價格已修正至低於疫情前行情，明年第一季石化行情有機會迎來反彈，台塑(1301)今日股價開高震盪走高，漲幅近1.5%，站回5日線。

由於歐美加速升息對抗通膨，終端需求減少程度超過預期，產業鏈持續調整庫存，訂單減少，市場嚴重供過於求，加上美國石化同業因應年底財產稅，大量低價出口亞洲，產品價格跌幅超過預期，有鑑於此，台塑預估，第四季營業額會低於第三季。

大陸甫在11月底調整防疫措施，要求封控管理「快封快解、應解盡解」，多地已放寬防疫限制，預期會逐漸鬆綁政策，加上持續推出刺激經濟措施，包括信貸投放、債券融資及股權融資等搶救房市，終端需求可望復甦，由於大陸是亞洲石化產品供需規模最大國家，其需求變化將影響亞洲石化行情。

台塑預估，明年1月底為農曆春節連續假期，且產業鏈持續進行庫存調整，需求尚未明顯復甦，由於目前大多數石化產品價格已修正至低於疫情前行情，且低於成本，生產廠普遍虧損減產，再跌空間有限，隨著第二季進入亞洲輕油裂解廠密集歲修期，市場供給減少，預期農曆春節後步入季節性需求旺季，買氣增溫，行情將反彈回升。