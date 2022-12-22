據《星島日報》報導，德國駐華大使傅融（Patricia Flor）21日傍晚表示，德國方面正在和中方夥伴進行「建設性的合作」，預計能在未來數周之內，就可以向在華的德國公民，提供由德國生物技術公司BioNTech研發的BNT新冠疫苗（復必泰）的接種服務。

傅融表示，這是中德兩國關係的重要一步。她還強調，今年11月初德國總理蕭茲的訪華之行以及其與中國國家主席習近平的會晤，為在華的德國公民接種BNT疫苗，以及使在德的中國公民可接種科興疫苗鋪平了道路。

據德國媒體報導，德國衛生部已對中國科興疫苗發佈進口許可，但施打範圍僅限於在德國生活的中國公民。中國方面回應稱，「歡迎德方此舉」，並表示在中國的德國公民也將可以接種「德國疫苗」。

德國衛生部長勞特巴赫（Karl Lauterbach）證實，已批准放行中國生產的科興疫苗進口。他表示希望通過這一步驟，讓在德國的中國公民能接種本國疫苗，獲得更多的免疫保護。

不過，該新冠疫苗施打的範圍僅限於在德國生活的中國公民。報導還稱，科興疫苗「只允許在中國大使館和領事館的責任範圍內進行接種」。勞特巴赫說，他可以設想，一些中國人更加信任這款國產新冠疫苗。

德國聯邦政府並不計畫將科興疫苗開放給所有德國人施打。不過隨著這一批准，意味今後接種過科興疫苗的人，在德國也將被視為「已接種者」。此前，只有接種了在德國被正式批准上市的疫苗，才可獲得相應的證明。