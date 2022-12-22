國防部確定延長入伍訓練，但役期尚未拍板，台北市長柯文哲22日上午舉行8周年記者會後受訪指出，執政務實就好，民進黨就是務虛，要討好年輕人，又不想增加國防預算，這在整個國防的實際運作上有困難。

柯文哲指出，「抗中保台」不能只是口號，要務實地面對問題，2019年他去美國，美國國防部就條列式給他看過，相信如果連一個台北市長都看過，總統、國防部長一定也看過。

柯說，如果要用募兵制，國防經費就要增加，因為募兵的人事成本比較高，所以如果要募兵，國防經費就要增加，不可以又想要討好年輕人，不要當兵採募兵制，然後錢又不曉得用到哪去，國防經費又不增加，美國就算給他看，如果這樣的話，國防經費是不足的。

柯文哲指出，扣掉軍火採購、訓練，經費根本就不夠，所以他倒覺得這樣，執政務實就好，今天民進黨就是務虛，要討好年輕人又不想增加國防預算，這在整個國防的實際運作上有困難。