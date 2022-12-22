今天是冬至，一般民眾會吃湯圓應景，但不少人因為湯圓吃多了，出現脹氣困擾。營養師表示，因為湯圓是糯米製成，糯米黏性高，需要花較多時間消化吸收，若想避免脹氣，應該要趁熱吃、避免搭配冷飲、搭配高纖蔬菜一起吃，以及多咀嚼。

營養師吳欣陵在其臉書專頁表示，湯圓、粽子、油飯類都是由糯米製成的食物，若糯米食用過量，而糯米黏性高，會造成腸胃排空變慢，停留在腸胃時間較久，就需要花較多時間消化吸收。

她建議，想要吃湯圓後避免脹氣問題產生，吃湯圓有4個技巧：1. 要趁熱食用，冷卻後會更難消化。2.避免搭配冷飲，容易讓糯米凝固。3.搭配高纖蔬菜一起吃增加消化速度。4.多咀嚼。

她並提供其他3種日常生活中會引起脹氣的原因及解決方案。

1. 邊進食邊講話：容易將空氣一起帶入肚子內，讓胃部積存大量氣體，導致打嗝或脹氣。她建議應專心吃不聊天，且細嚼慢嚥，最好要咀嚼30下。

2. 過量寡糖食物：例如豆製品、十字花科類蔬菜，寡醣無法被小腸分解消化，對於腸胃蠕動功能不佳者就容易產生脹氣問題。建議不直接空腹食用，先吃其他食物再吃多醣類食物。

3. 牛奶乳糖：乳糖不能被小腸消化分解，容易在腸道發酵，引發腹痛、腹脹甚至腹瀉。建議選擇不含乳糖的乳品；日常生活中漸進式給予乳品，增加耐受性。