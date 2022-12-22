50歲王海輪是「紅孩兒」成員，曾演出電視劇《四千金》、《天地傳說之寶蓮燈》等，11年前他與大他7、8歲的太太結婚，近日週刊卻爆出他和「大提琴界林志玲」嫚凌過從甚密，公開出雙入對參加活動。對此，王海輪解釋自己只是嫚凌公司的總監，沒有其他關係，嫚凌昨(21日)也以17字回應：「再美好的愛情都不值得拿傷害別人來換」。

王海輪雖然已經到了大叔的年紀，但外貌依舊保養得宜，過去被封為紅孩兒第一帥，11年前他低調結婚，2018年龍千玉發新專輯邀王海倫拍MV，被問到為何淡出演藝圈？他表示因為原本自己有手汗腺發達症，開刀後轉移到前胸跟後背，導致他拍戲每每結束後上衣全濕，自己都沒發現，被導演多次要求換衣服，為了不想造成劇組困擾，才決定轉行從商。

王海輪後來上《冰冰SHOW》大談身世之謎，吐露當年父母有宴客但沒登記，媽媽生下他後，因外公反對便阻止他的父母繼續一起生活，導致王海輪的人生中都沒有父親存在的影子，他也不敢協助尋人組織找爸爸的下落，直到多年前表姊提醒他要尋根，他才展開計畫找爸爸，未料找出父親身分後，卻發現對方早已去世兩、三年。

據《鏡週刊》報導，近日直擊王海輪和一女親密出席各大活動，細查才知女方是「大提琴界林志玲」嫚凌，還傳聞兩人關係讓王海輪婚姻亮紅燈，對此，王海輪澄清跟嫚凌只是同事關係，至於婚變謠言他也否認，嫚凌則是在IG曬出深V低胸性感辣照意有所指不會介入別人的婚姻，雙方口徑一致駁斥傳聞。