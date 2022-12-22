冬至到來，這天屬於全年裡日照最短的一天，大家小巷都會吃上暖暖的湯圓，代表又長大了一歲！馬光中醫美女醫師黃湘筑就提醒，過完冬至可能會出現腸胃不適、嘴破、口乾等患者，這都是冬季補過頭的現象；因此脾胃濕熱、肝火旺盛、氣血過虛型的民眾，可以適用「平補」、「清補」的方式進補。

冬至，是一年24個節氣中最重要的一個節氣，也是全年裡日照最短的一天，這天太陽繞行到南迴歸線上，使得北半球的白天最短，黑夜最長。冬至過後，日照向北迴轉，白晝漸長，黑夜漸短，氣溫也隨之漸漸回溫。

也因為冬至這天後氣溫會逐漸回升，便以象徵「團圓、圓滿」的湯圓來迎接「陽氣」，藉著吃湯圓祈求凡事圓滿、闔家團圓。

冬至前民眾肆無忌憚的大進補很容易「補過頭」而上火，因此黃湘筑提醒，脾胃濕熱型、肝火旺盛型、氣血過虛型的民眾，都要特別注意最近的身體狀況；進補也可以使用「平補」、「清補」為主，利用蘿蔔、山藥、冬瓜或是少量參鬚來燉煮雞湯，並使用用平和的藥材薑片、枸杞、等食材，再搭配烏骨雞，可健脾補肝腎。

黃湘筑表示，生冷食材多屬陰，冬至食用易損傷脾腎陽氣，換句話說吃了生冷食物會需要消耗更多體內的氣血能量來消化。雖然冬天進補對養生很重要，還是別忘了注意食用量，適量吃才能真的清爽養生，過一個健康不發胖的冬天。