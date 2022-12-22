吳佩蓉／宜蘭報導

宜蘭縣頭城鎮1名李姓漁船主，因滯納勞工保險費、全民健康保險費等，共82萬6543元未繳，且無力償還，遂希望法務部行政執行署宜蘭分署能拍賣他的漁船，一舉清償所有費用。宜蘭分署表示，有意購買漁船的民眾可至分署投標，如順利得標，不僅在農曆年前擁有一艘漁船，也可幫助義務人清償債務，一舉多得。

此拍賣漁船於1995年間建造，有雷達的衛星導航、海圖機、無線電機、發電機、引擎等。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

行之有年的聯合拍賣會在每個月第一周的星期二下午3點舉行，因此被稱作「123拍賣會」；遂宜蘭分署112年度第1檔123拍賣會，將於1月3日下午3時在宜蘭市中山路二段261號的宜蘭分署拍賣室登場。

宜蘭分署表示，李姓船主自2020年5月開始積欠勞工保險費、全民健康保險費等，及就業服務法案件遭裁罰，共82萬6543元罰鍰未繳；該船主於執行過程中向分署表示無力償還，希望能拍賣漁船，還清所有滯納的費用。

此拍賣漁船於1995年間建造，有雷達的衛星導航、海圖機、無線電機、發電機、引擎等。（宜蘭分署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭分署說明，此拍賣漁船於1995年間建造，有雷達的衛星導航、海圖機、無線電機、發電機、引擎等，領有漁業執照，經營漁業為21Y刺網，總噸數27.71噸，目前停靠在頭城鎮大溪漁港，分署送鑑價後已核定底價，底價不公開，公告之建議起拍價為500萬元。

1月3日除拍賣漁船外，另有多筆不動產及動產好物拍賣，有興趣的民眾可參考宜蘭分署官網或行政執行署全球資訊網上的拍賣公告。