2022年即將步入尾聲，經營85度C的美食-KY(2723)面對通膨壓力，透過統一採購原物料、包材共用等策略嚴控成本，以凍漲策略推出12款介於168～530元間的平價年節禮盒，搶攻2023年春節送禮商機，全檔期目標賣出4.8萬盒、持平去年水準。

美食-KY今年年節禮盒外盒採取日式小清新風格包裝，12款禮盒囊括多款人氣甜點零食，包括濃稠滑順的焦糖奶油夾心餅、酥脆香濃的愛餡蛋捲、法式經典瑪德蓮，和春節必備的旺來鳳梨酥和鳳凰酥，維持平價美味策略搶攻市場，指定款禮盒預購享85折優惠。

美食-KY行銷公關副總經理鐘靜如表示，今年以來原物料飆漲，咖啡豆成本年增達74％，動物鮮奶油、蛋，麵粉成本也年增逾30％，包材成本亦大增。面對物價通膨飆漲壓力，美食-KY透過「統一採購原物料」和「包材共用」等策略，將定價鎖在168～530元間。

鐘靜如指出，今年禮盒採取多樣化、高選擇性策略，較去年的8款增至12款，往年熱銷的經典鳳梨酥禮盒，今年首創內容物自由組裝，提供包括鳳凰酥、蔓越莓酥等多種口味，讓消費者可依預算、口味喜好自由選購拼搭禮盒，不僅能減少包材損耗，還能穩定價格。

目前85度C於台灣共有450間門市，除了於門市購買，亦可選擇於網路消費，即日起至明年1月15日，可輕鬆利用手機85APP下單支付，並透過跨店轉贈直接線上轉贈禮盒給親友，讓受贈者可選擇附近門市預約取貨。