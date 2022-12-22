台中港今年入冬以來，因受到強勁東北季風及與颱風環流共伴效應影響下，只要風速超標就「封港」，暫停船舶進港領航作業長達數天，引起航商跳腳抨擊矯枉過正。航港局22日強調，經邀集各單位研議討論，將先前風速標準20 公尺／秒暫停引領情況，放寬至22公尺／秒，採滾動式檢討兼顧航安與效率。

航港局表示，國家運輸安全委員會針對2020年台北港「引水船與麒龍貨輪碰撞導致翻覆」等，重大事故提出安全改善事項，建議訂定引水人受天候影響無法引領標準，航港局在兼顧安全及營運因素下，比照鄰近特性相近之麥寮港，訂定平均風速達20公尺／秒以上(約8級風力上限)為標準。

台中港今年入冬後，受到強勁東北季風及與颱風環流產生共伴效應影響，只要風力超過8級就暫停船舶進港領航作業，造成船舶數日無法進港影響港區作業；航港局採滾動式檢討，邀集台中港務分公司、台中港引水人辦事處及船務代理公會等相關單位研議放寬方案。

航港局指出，鑑於台中港環境天候特殊，風速時常超過上述標準，在聽取港區業者意見及引水人安全考量下，航港局已重新檢討在風速22公尺／秒安全條件下，再予放寬引領限制；在今年12月16日至18日強烈東北季風期間，符合風速22公尺／秒條件以下，船舶有80％已實際進港，大幅減少港外滯留情形。

航港局強調，雖台中港深受台灣海峽狹管效應影響至鉅，造成特殊海氣象影響船舶進出營運，但在觀察收集中長期風力數據後，航港局仍將會同台中港務分公司持續評估，規畫2023年初再次滾動檢討，訂定更加適合台中港風力引領標準，以達雙贏局勢。