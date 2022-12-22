花蓮空軍基地遭男子潛入，因當天軍方攔截待命，男子動機為何？仍在查辦中。（王志偉翻攝）

花蓮空軍基地傳出遭不明男子潛入，暗藏在營區長達2小時，動機不明，官兵在助導航設施附近察覺有異，立即逮人報警，航警查辦時發下男子有濃濃酒味，住在花蓮吉安鄉，花蓮憲兵隊偵訊後依《國安法》移送法辦，軍方正檢視內部管理並清查基地安全。

男子在營區「逛大街」長達2小時，軍方人員進行跑道例行性巡檢時才發現蹤跡，據悉當下查辦未查獲破獲軍方設施與擷取相關機密，不過男子卻如入無人之地潛入高度機密軍事用地，讓人覺得誇張。

花蓮空軍基地與國軍最大地下機庫「佳山基地」連接，是國軍具高度機敏的作戰單位。陳男10月17日凌晨5時許，從花蓮空軍基地大門北側潛入，破壞鐵絲網、翻牆入內，直到7時20分才被營內官兵發現，軍方逮人送航警局查辦。

陳男身上有濃濃酒味，並查出陳姓男子家住花蓮吉安鄉，航警隨後將陳姓男子移案給花蓮憲兵隊偵辦，偵訊後依《國安法》移送法辦，不過空軍第五聯隊不做任何回應。

共軍頻頻擾台，據了解，17、18日禮兩天有共機在台灣周遭空域進行訓練，但並沒有逾越海峽中線；依據空軍SOP，花蓮空軍基地官兵待命、F-16戰機隨時準備起飛攔截。因此陳姓男子17日潛入花蓮空軍基地動機為何？是否只是單純酒醉闖入？軍方查辦中，並全面清查防禦。

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