準新竹市長高虹安22日與新竹縣長楊文科召開「新竹縣市議日跨域交流」座談後，針對媒題提問助理費案被約談時，她是否不滿便當對話外洩？她還原當天對話說，沒想到這也可以放大解讀，「覺得有點無辜啦！」

「這件事情我覺得有點莫名其妙！」高虹安說，當天在偵訊室中只有她、律師和調查官，為什麼連吃什麼樣的便當，都可以變成茶餘飯後的八卦，甚至還要被外界作不當的解讀！

高虹安表示，當天調查官問她說「妳要吃什麼便當，有沒有不吃什麼？」她說不吃牛也不吃辣，就簡單一點，吃素一定是最安全的，所以她就說「我吃素！」

高虹安說，不知道為什麼偵訊當中的一個訂便當的對話，還可以被大家這樣放大解讀，覺得有點無辜啦！還是希望偵查不公開，畢竟有它的精神所在，讓檢察官不要被干擾，並讓當事人和大家不要對案情有錯誤的解讀，這部分她希望還是回歸正常的偵查程序。

至於民眾黨前中央委員張益贍指「高虹安九成以上機率有罪？」高虹安回應說，全案偵查程序，尊重檢調、尊重司法，希望大家不要當網路法官或者是未審先判，這很重要，台灣還是個法治的國家吧！

媒體詢問高虹安，她助理謝寧被約談，參選彰化縣民眾黨黨代表登記費是否請領公積金？高虹安表示，偵查不公開，案情的細節沒辦法跟大家解釋太多；不過偵查程序當中，都會好好的跟檢調配合。