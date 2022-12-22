佳世達(2352)集團的智慧零售大艦隊夥伴、台灣智慧餐飲零售品牌益欣資訊，提出2023年台灣智慧餐飲零售趨勢報告，看好明年五大智慧趨勢包括：前後場全自動化、會員經營、OMO全通路、適地化經營和ESG永續創新趨勢。

LaFresh益欣資訊累積全台灣超過15,000家餐飲零售的服務經驗，全新推出最懂幫零售餐飲賺錢的一站式服務「LaaS平台」(LaFresh as a Service)，以SaaS雲端模式，整合實體與線上點餐、外送平台、交易金流平台、會員行銷平台、企業總部管理等全方位服務。LaaS平台自2021年上線以來，協助萬間商家導入多樣化數位轉型工具，包含會員CRM管理服務，有效促進客戶的會員營收成長破三成、會員交易更占總營收的六成以上；此外，LaaS雲端數位工具導入數累計成長達3倍，預計2023年度LaaS平台的交易金額更將突破300億大關。

面對2022年市場缺工、物價通膨、永續倡議等話題，益欣資訊董事長李昌鴻表示：「疫情回穩、市場消費情緒轉正，將迎來餐飲零售業的回溫缺工期、自助服務蓬勃發展期、國際擴展期等相對應的產業趨勢。益欣資訊開發之LaaS平台提供超過10種雲端數位工具，同時協助業者透過有效的工具應用，能夠快速切入市場趨勢、掌握商機。」

綜觀2022年概況與2023市場預期，益欣資訊融合LaaS平台數據資料，提出2023年餐飲零售業的五大趨勢，包含：

1.「前後場全自動化」: 提供多外送平台的自動接單、自助/線上/掃碼點餐、自助付款、廚房自動化，與送餐機器人。

2.「會員經營」: 多元的操作策略包含Kiosk促銷、多票券行銷平台、跨店隨取、會員行銷成效分析。

3.「OMO全通路應用發酵」: 整合多外送平台、全自助點餐付款、無現金付款。

4.「適地化經營」: 實踐門市與消費者間的在地化溝通、養成超級店長。

5.「實踐ESG永續創新」: 推廣減碳無紙化、自助化、行動支付使用、建立食材履歷、惜食減少報廢與損耗、友善長青族群使用系統。

益欣資訊LaaS平台整合串接多種支付工具、外送平台、會員行銷平台等，根據匯集大量資訊的雲端資料庫，可精準進行市場銷售分析、支付類型分析、全台各地使用狀況分析等，提供餐飲零售界含金量最高的參考資訊、了解市場脈動。其中，會員CRM管理服務自疫情後更成為業者關注的焦點，益欣的會員CRM管理服務有效促進客戶的會員營收成長破三成、達35%；會員客單價成長15%，更協助會員交易的占比突破總營收的六成以上、達65%。