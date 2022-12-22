看好非球面鏡片和自由曲面鏡片為光學元件發展趨勢，保勝光學(6517)規畫於2023年導入相關設備，預計2024年下半年開始貢獻業績，成為國內首家有能力生產非球面大尺寸鏡片的高階光學元件廠，在各產品均成長下，保勝光學樂觀看待明年營運，今天盤中股價強攻漲停板，再創掛牌新高價。

保勝光學產品聚焦於工業及專業用途，產品陸續取得多間全球知名光學元件品牌廠、AOI(自動光學檢查)、半導體設備廠認證，終端應用包括半導體檢測、AOI檢測設備、航太、運動光學、劇院投影等，有鑑於市場產品往高階發展，相關需求預期增加，惟國內尚未有生產大型非球面鏡片能力廠商，主係國外廠商供應，看好非球面鏡片和自由曲面鏡片為光學元件發展趨勢，保勝光學也積極切入。

為因應市場所需，保勝公司規畫於2023年導入相關設備，預計2024年下半年開始貢獻業績，成為國內首家有能力生產非球面大尺寸鏡片的高階光學元件廠，並增添未來發展AOI檢測和半導體檢測設備的營運動能。

保勝光學前3季稅後盈餘為8578.7萬元，年成長279.47%，每股盈餘為3.07元，累計前11月合併營收為5.14億元，年成長26.97%；保勝表示，今年第4季應該不會比第3季差，明年在各產品均成長下，樂觀看待2023年營運，預估將較今年兩位數成長。