隨著冷氣團不停報到，民眾經常出現四肢「凍未條」的狀況。一名七旬婦人日前發生下肢冰冷、疼痛、蒼白及麻木等症狀，因此轉院到高雄醫學大學附設中和紀念醫院，經過醫院血管攝影檢查，發現婦人是「腳中風」的急性下肢動脈栓塞，醫師團隊立即藉由機械性血栓抽吸設備及溶栓術，將婦人慘變「烏骨雞」的下肢搶救回來。

一名七旬婦人因下肢冰冷、疼痛、蒼白及麻木等症狀到他院就醫，經過外院醫院血管攝影檢查，發現婦人有下肢動脈栓塞情況，因此轉院到高醫進行處置，高醫團隊經確認婦人狀況後，藉由機械性血栓抽吸設備及溶栓術將婦人栓塞的腳部搶救回來。

「腳是人的第二心臟」高醫緊急周邊血管團隊主要召集人許栢超強調，周邊血管疾病不是只靠心臟科打通血管就好 它是需要跨領域團隊來共同照護的疾病，心臟血管內科這些年在周邊導管治療的進步，幫助民眾保肢且救命，就是希望能讓民眾的2個心臟都一樣強大。

許栢超教授進一步表示，一般通稱的心血管疾病，包含了心臟血管、腦血管，以及周邊血管疾病等，只是民眾常把周邊血管疾病給忽略了，過往因為民眾對於周邊血管疾病的認知有限，再加上早期導管的治療效果不佳，且設備不夠精良，因此最後患者常面臨截肢的悲慘命運，甚至可能因此失去生命。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言表示，過往大家對於心血管疾病的認知，主要在冠狀動脈疾病和腦血管疾病，往往忽略周邊血管疾病也是重要的環節，以嚴重肢體缺血病人為例，如果肢體傷口不易癒合，據文獻資料，3年後的死亡率可高達5成。

但常見下肢深層靜脈栓塞也可能致命，下肢深層靜脈栓塞的主要症狀是單側患肢腫脹，嚴重者會因血栓跑到肺部造成可能致命的肺栓塞，若無好好治療，長期下來也可能造成栓塞後症候群，如靜脈潰瘍、肺高壓等問題，緊急的導管搶救就成了拯救肢體和生命的關鍵。