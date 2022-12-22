振興庶民經濟，新北推出「新北購有禮」活動，只要在9至12月份於新北市轄內消費滿300元的發票，都可上網登錄參加抽獎。最後一波抽獎將於明年1月17日抽出，最大獎項為價值450萬元露營車，其他還有65吋4K電視、iPhone14 PRO及野營大禮包等多項好禮，經發局提醒，尚未登錄的民眾趕快把握時間！

經發局長何怡明表示，新北市府今年推出「新北購遊趣」，其中「走跳趣」提升新北市公車整體運量20％，「遊樂趣」、「文藝趣」也深獲民眾喜愛，像是府中商圈10月份府中搞什麼鬼活動，當日活動來客數達5萬人次，帶動在地店家2成業績成長。

而「抽獎趣」推出「新北購有禮」方案，祭出2波發票登錄抽獎活動。使用電子發票即可享有雙倍抽獎機會，活動期間到指定場館（如公有土地招商旅館及商場案、觀光工廠、運動中心等）消費，抽獎機會三倍送！波波都超過兩千份獎品，歡迎民眾來新北消費抽大獎，把大獎全部抽回家。

經發局表示，第一波抽獎已於11月28日抽出多位幸運得獎民眾。抽中第一波大獎，現代汽車 KONA 電動休旅車的得主永和蘇先生表示，很高興參加這次新北舉辦的「新北購有禮」活動，疫情期間大家都悶壞了，現在疫情解封，剛好可以開新車帶全家出去玩。

抽中宏匯廣場VR ZONE NEW TAIPEI 雙人體驗套票的王小姐在領獎時也非常開心，表示想要體驗VR遊戲很久了，剛好這次抽中可以和家人好好一起體驗。

「新北購有禮」活動期間，民眾只要單筆消費滿300元，就可登錄發票參加抽獎。第一波抽獎已於11月28日抽出，除抽出現代汽車KONA 電動休旅車得主外，還有超過2000名幸運兒中獎。如果第一波抽獎沒中的發票，系統將自動納入第二波抽獎。另外，第二波抽獎為9至12月份統一發票，紙本發票在1月7日前都可上網登錄，雲端發票則須於12月31日前於活動網頁完成綁定，才能參加第二波抽獎。

經發局提醒，民眾手上9至12月份單筆消費滿300元的紙本發票，除了要在明年1月7日前趕快上網登錄外，也要妥善保存發票正本，作為中獎後的領獎憑證，以免喪失領獎資格。歡迎大家一起來新北消費抽大獎，明年1月17日將在「來趣新北金發局」粉絲專頁進行抽獎直播！更多「新北購有禮」抽獎登錄詳情，請上新北市政府經濟發展局官方網站或「新北購有禮」活動官方網站(https://shopping.ntpc.gov.tw/)查詢。