通訊軟體LINE出現變革，官方公告，LINE HUB網頁將在明年2月停止服務，並以「LINE TODAY網頁版」做為相關服務的網頁版入口，代表以後若點選原LINE HUB網址，將被轉至LINE TODAY網頁版首頁。
LINE官方表示，原「LINE HUB」是匯集多種LINE家族服務入口的網頁服務 (網址:https://hub.line.me/)，為持續提供優質的使用體驗，我們將整併與優化服務架構。
LINE預計於2023年2月停止LINE HUB網頁服務，並以「LINE TODAY網頁版」首頁作為LINE相關服務的網頁版入口。而當LINE HUB網頁停止服務後，用戶若點選原LINE HUB 網址，將會被自動導引至「LINE TODAY網頁版」首頁。
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