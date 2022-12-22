行政院會22日拍板通過金門、馬祖地區春節交通專案，實施時間為明年春節前後兩周，對象僅限金馬地區民眾、陸配，暫不開放台商中轉，以搭直航班機為主，目前北京、浦東、成都、廈門，雙向每周有29班，浦東單向飛台約有16到24班。陸委會主委邱太三還原決策過程，疫情指揮中心王必勝坦言金馬地區醫療量能緊繃，加上大陸疫情升溫，只要患者稍微增加，屆時可能產生後送、安置問題。

行政院上午舉行院會後記者會，邱太三指出，今年年初，大陸、台灣皆採「14＋7」的隔離防疫措施，雖然蔡英文總統和行政院長蘇貞昌皆認為春節是家人團聚的重要節慶，但在了解台商意願之後，因沒有相關需求，所以今年春節未有類似規畫。

邱太三透露，原先陸委會有討論「清明節專案」，無奈4月上海疫情升溫，地方封城、航班減量；暑假期間、8月份又因大陸軍演導致兩岸情勢緊張，還有不遵守經貿規則的作為，對台灣帶來衝擊和影響。原先政府認為9月能有規畫，但適逢中共20大便暫緩，此後大陸疫情再起又爆發白紙運動，事實上近期對岸疫情已蔓延開來，引發金馬地區緊張。

邱太三解釋，小三通航線屬船運，民眾抵達碼頭後必須至金門機場，中間路程有好幾公里，再搭乘國內航班飛回台灣，此模式和一般中轉不同，無法在源頭將民眾鎖在機場、避免外溢，況且航班還不一定銜接得上，民眾可能會趁空擋至店家購買貢糖、酒類等伴手禮，「這樣的風險，金門地區的民眾認為不應該由他們來承擔。」

談及金馬地區醫療量能，指揮中心指揮官王必勝指出，若台商透過小三通中轉過程時有發燒、呼吸道症狀或甚至確診，必須留置在當地。然而，金門僅有部立金門醫院，馬祖只設連江縣立醫院，當前金門負壓隔離病房僅4床、加護病房10床、專責病房23間；馬祖負壓隔離病房僅2床，加護病房1床、專責病房為0。

王必勝直言，只要患者稍微增加，就會嚴重造成地方醫療防疫負擔，屆時可能產生後送、安置問題，且大陸疫情持續升溫，在陸台人染疫機會高，因此暫時不開放中轉。

至於航班狀況，交通部次長祁文中補充，台商返台可透過空運方式，當前兩岸之間約有4個航點，包括北京、上海浦東、成都和廈門，當前雙向有29班，浦東機場單向飛往台灣約有16至24班，而陸方也同意業者可依市場需求加開航班。

祁文中說，目前大陸返台的航班除明年1月12、13、14、17訂位較滿之外，其餘大致上都有空位，平均訂票率大約3至6成，而春節後返程航班相對滿，建議有返陸需求的民眾要及早規畫行程。