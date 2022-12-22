英國產業協會(CBI,Confederation of British Industry)周三公布一項調查數據，顯示英國12月零售商的銷售意外地回升，但在生活成本的壓力下，預計在2023年的消費者支出又會再下降。

CBI的零售交易指數，主要測量零售商回報銷售量的按年增減變化，12月為+11，表現優於11月的-19；該數據表現也遠優於經濟學家預期的-23。

CBI是在11月24日至12月12日對50家零售連鎖商做出該調查。

然而零售商們預計一月的銷售將重新回到下跌的-17。

CBI經濟學家Martin Sartorius說：「任何節慶式的歡呼都是短命的，零售商準備迎接今年冬天的寒風，將吹遍整個產業，在高通膨衝擊下，消費者支出預計嚴重受創」。

英國的消費者物價指數在10月達到11.1%的創41年新高之後，11月稍有放緩，但是英國央行(BoE)仍然預計通膨在未來幾個月會維持在較高水準，直到2023年稍晚才會下降。

英國官方排除燃料的零售銷售數據顯示，11月為年減5.9%。