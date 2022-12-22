楊宗緯24日將在美國舉辦音樂會。（同學娛樂提供）

楊宗緯於2007年參加選秀節目《超級星光大道》第1季征服無數樂迷，而後獲選為「人氣王」隨即出道，近10年都在大陸發展的他日前傳來消息，睽違4年受Las Vegas雲頂集團邀請，將於12月24日在美國Las Vegas Resort World世界級豪華劇院舉辦「唯愛宗緯」聖誕音樂會。據悉，楊宗緯過去疫情3年，第1年大多在大陸工作，完成一些新歌錄音工作，後期多在台灣休息，國外疫情趨緩後，他陸續前往日本、美國各待了1個月旅遊度假。

這次的聖誕音樂會在Las Vegas最大的Resort World舉辦，楊宗緯成為第一位登上該舞台的亞洲歌手，在耶誕夜開唱別具意義，該檔期原先邀請西洋流行天后席琳狄翁，後因她生病無法如期開唱，因而有了這次接替天后在Las Vegas開唱的難得機會，楊宗緯表示：「覺得特別榮幸！」

今年聖誕前夕楊宗緯提前報佳音，在Las Vegas Resorts World 的世界級豪華劇院舉行個人音樂會，歌單絕對讓歌迷滿意，且為了呼應聖誕節氛圍，楊宗緯將與舞群表演應景歌曲，帶著來自台灣、馬來西亞、美國和世界各地的頂尖樂手一同打造聖誕音樂會。說起過往過聖誕節的特別經驗，楊宗緯表示：「在寒冷的冬天吃冰淇淋。」

疫情期間，楊宗緯難得有空擋喘息，喜歡待在家裡的他，除了趁這段時間看劇本和小說，也保持運動習慣，持續健身養精蓄銳；這次受邀前往美國演出，楊宗緯坦言：「心裡是緊張的，畢竟距離在台上演唱也有一段時間了。」而望穿秋水的歌迷不斷敲碗期待他回到台灣開唱，他也表示：「陸續規劃中，期待明年會有新的音樂作品跟歌迷們見面。」談起新年願望，愛運動的楊宗緯表示：「參加一場全碼的馬拉松。」