統一（1216）一年在台灣賣出多達3億包泡麵，穩居市占龍頭，為鞏固領先地位，統一近年力推獨家專利的沖泡式非油炸麵，經水溫測試，如今時機成熟，22日集結旗下滿漢大餐GOLD、滿漢御品、大補帖、巷口乾麵、小時光麵館等5大泡麵品牌，一口氣推出5款新品，希望能在已成熟的泡麵市場中開拓出新商機。

統一公共事務部部長凃忠正表示，台灣泡麵市場一年有約140億元的商機，而統一身為國內速食麵龍頭，一年在台灣賣出多達3億包泡麵，持續推陳出新，開創出新的沖泡式非油炸麵體，取得多項專利，希望打破傳統泡麵的侷限。

比起傳統泡麵，沖泡式非油炸麵的製程更「厚工」，統一利用獨家的烘麵技術，與模擬大師製麵工藝的「搓、揉、捏、擠、拉、甩、扯、拖、切」九道工法，整個醞釀成型時間是傳統泡麵的兩倍，成本也增加，但含油量降低，且口感更好。

統一集結旗下5大泡麵品牌，從9月起陸續推出5款泡麵新品，全部採用沖泡式非油炸麵體。凃忠正說，台灣泡麵市場已接近飽和，每年成長率個位數百分比，惟沖泡式非油炸麵的年增率高達3成。統一企圖在成熟的泡麵市場開拓出新商機。

另外面對最近餐飲業掀起漲價潮，經濟部周三找統一超、全家、家樂福、愛買、全聯、大潤發等十大超市與超商業者喝咖啡，號召業者響應設置「平價專區」，鎖定項目包括泡麵、麵條、醬油、衛生紙等民生必需品，希望讓民眾過好年。

對此，凃忠正今重申：到目前為止，統一產品仍然維持繼續「凍漲！」

統一集團董事長羅智先去年上半年就表態：「消費者是永遠的，原物料波動是一時的」，統一對於產品調價會三思而後行。統一擔起食品龍頭的責任，一直維持產品凍漲。羅智先說，統一會儘量在供應及生產流程上進行優化，進一步提高生產力，希望能夠儘量自行吸收這個成本；另外統一也持續推出新品，讓產品價值升級。