美國金融狀況、美元走勢與全球經濟等3個因素在2023年持續影響新興債走勢，資本集團表示，儘管新興市場債仍波動，但由於新興市場的實質殖利率仍較美國高出2％至4％，且新興市場企業債預估違約率不高，使新興市場債具吸引力，目前尤其看好新興市場政府債及公司債券。

資本集團表示，美元走強的趨勢短期間雖然不太可能逆轉，但由於目前估值已經偏高，一旦美國結束貨幣緊縮政策、俄烏衝突傳出正面消息，或中國推出刺激經濟措施奏效，美元可能隨即走落。另一方面，有鑑於明年全球經濟成長可能大幅放緩，市場的注意力或許會進一步從升息轉向經濟衰退風險。

即使2023年的全球經濟成長環境欠佳，資本集團表示，新興市場主權債券目前具備較高的殖利率與相對低檔的匯率，仍存在著投資價值。包含巴西、墨西哥和哥倫比亞等提前升息的拉丁美洲國家將有利於控制通膨並支撐匯率，這些國家受到俄烏衝突的影響較小、亦受惠於商品價格上漲，可能是當前較具投資潛力的新興債市。

資本集團表示，除俄羅斯、烏克蘭以及中國房地產市場外，新興市場企業債券年初至今的違約率僅為1.2％，然新興市場企業債券的地域分布及風險結構與主權債券存在相當大的差異，目前相對看好短期投資級企業債券，因在過去市場波動期間表現相當穩健，可提供更佳的防守性。

資本集團認為，全球局勢是新興市場債券最主要的不利因素，其波動性也可能在2023年持續。儘管如此，目前新興市場債券的估值已明顯改善，且已知風險似乎已被消化。