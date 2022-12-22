中研院經濟研究所22日說明2023年臺灣經濟情勢總展望，除了估測2022年、2023年台灣實質經濟成長率分別為2.94％、2.41％，較其他機構的預估值偏低；物價方面，今、明年亦分別消費者物價指數（CPI）分別為3.01％、2.15％，明顯較其他機構來的高。

2022年各單位的預測值，CPI都在2％以下，只有中研院經濟所一直在2％以上。

中央研究院經濟研究所兼任研究員周雨田指出，台灣11月核心CPI 2.86％，仍然居高，今年8至11月連續4個月核心CPI已高於CPI，而且核心CPI和CPI不一樣的地方，重點在於「一旦上去，就很難下來」，因此估測2023年要回到2個百分點以下，「機率不高」。

周雨田說，美國、歐洲都誤判通膨，我們的央行也可能誤判，導致CPI失真，貨幣政策不到位。

中研院經濟所指出，鑒於能源及食品價格大幅上揚，民生物資價格備受壓力，消費者物價指數（CPI）平均1至11月較去年同期年增2.97％，核心消費者物價指數於相同期間成長2.60％，躉售物價指數（WPI）則受國際原物料價格高漲及新台幣貶值因素，累計前11個月較去年同期增長12.92％。

中研院經濟所預估，2022年全年CPI與WPI成長率將分別年增3.01％與12.59％。明年物價漲勢將趨緩，然而考慮核心物價下跌不易，加上油電價補貼政策難以為繼的影響，預期2023年CPI與WPI成長率分別為2.15％與0.14％。

基於於國際政經情勢的高度不確定性與考量預測誤差下，中研院經濟所預測臺灣2023年全年實質GDP成長率的50％信賴區間為1.05％、4.03％。周雨田說，如果失真的CPI、物價通膨等問題一再干擾2023年景氣，2023年台灣實質經濟成長率就會往偏低的方向走。