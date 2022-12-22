P. LEAGUE+目前戰績領先的新北國王，全隊12月19日準備搭乘高鐵前往高雄客場比賽時，前鋒李睿麒在赴車站途中發生交通意外，造成左膝嚴重骨折，2022-23賽季無奈提前報銷，受傷當晚便就醫進行手術，未能隨隊參與20日對高雄17直播鋼鐵人的比賽，目前精神狀況不錯，而由於現在醫院還是有管制探訪人數及時間，球隊結束客場賽事回到台北後寫了卡片，22日探訪交給李睿麒，祝福他早日康復歸隊。

以下為新北國王公告全文：

新北國王籃球隊前鋒李睿麒週末前往客場的途中，發生交通意外造成左膝嚴重骨折傷勢，第一時間就醫並在當晚進行手術，經傷勢評估後，很遺憾地在此宣佈確定2022-23剩餘賽季報銷。新北國王籃球隊將動用球隊資源，協助李睿麒度過難關，再次回到球場一同奮戰。

李睿麒是名認真球員，也是球隊的「Energy Guy」，意外的第一時間，李睿麒依然心繫球隊接下來南下高雄的比賽，為隊友加油打氣，在得知初步傷勢嚴重本季無法回到球場的同時，也喊話隊友能夠為他贏得本季的冠軍。新北國王將在接下來的賽季，努力為李睿麒拿下這座冠軍，也祝福李睿麒早日康復歸隊。