基隆市都發處將原本日治時期的防空洞，徹底整理改建，並興建電梯。（張志康攝）

基隆市都發處將原本日治時期的防空洞，徹底整理改建，並興建電梯。（張志康攝）

原本民眾要到中正公園，需要走上這70餘階的長樓梯，常讓外地觀光客及年長的民眾望之卻步。（張志康攝）

如果願意安步當車，能從茂密的樹叢中，看到新設的電梯，矗立在扇形廣場上。（張志康攝）

從扇形廣場，民眾可以輕鬆來往忠烈祠、中正公園、兒童遊憩場、主普壇等自由之丘區域。（張志康攝）

基隆市政府22日上午開箱信二路防空洞，基隆市政府表示，這個景點不僅為基隆市增添了一個新的景點，同時也藉由這項建設的完成，可以有效地將基隆夜市、東岸景點，以及基隆港東岸的中正公園、主普壇等希望之丘區域，與港務大樓、基隆塔連成一片，讓基隆的觀光資源得以整合。

都發處長徐燕興指出，原防空洞過去由環保局班隊使用，市府早先於105年在信二路防空洞舉辦「基隆東岸快樂實驗室-參與式設計工作坊成果展」及「防空洞特展『祈願文納所』」，先期藉民眾參與共同想像防空洞的各種可能。

最後以「基隆山海城串聯再造計畫」，專業團隊人工鑿井技術開闢上山電梯，將民眾引領到上方扇型廣場，配合修建完善的人行通廊步道，未來從東岸停車場、信二停車場，即可進入防空洞乘電梯，就可直接步行到基隆塔，串接整個希望之丘景點。

徐燕興表示，市府同步正重新整理老舊的親子遊戲場，並爭取天鵝洞附近地區的環境改善工程，該工程更可進一步連接到小北投與信義市場，將希望之丘的觀光能量，拓展到田寮河沿線商圈。

觀銷處長曾姿雯指出，基隆防空洞是全台本島防空洞最多的，深具在地特色，近年來，觀光亮點陸續被挖掘，以觀光串聯的思考下，經過工作坊討論與競圖票選，在信二路防空洞內設置電梯，未來串聯基隆塔、基隆港區、廟口夜市並上到希望之丘所形成的觀光廊帶，增加遊客可及性，日後是基隆旅程重要亮點。

曾姿雯還表示，「來基隆，已不是一日遊程」，透過串聯基隆的觀光亮點，民眾可以安排過夜行程，並慢慢品嘗基隆觀光景點，旅宿業過去反映停車地方不足，藉由附近停車場，遊客更便利到達景點。

都市發展處表示，透過中正公園希望之丘的相關改善工程，總投資經費已達7.63億元，包含中央補助5.48億元，未來透過完工後的基隆塔及信二路防空洞，不僅可以帶進郵輪旅客、也可把國際旅客與國內旅客，從廟口夜市擴展到市區各個地方，繁榮市中心。