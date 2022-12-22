據澎湃新聞報導，大陸部分醫院近日正緊急招募帶薪醫務志願者，以擴充醫療救治隊伍。例如，瀋陽市第四人民醫院招募呼吸科及RICU醫師10人、心內科醫師2人、急診科醫師4人、重症醫學科醫師4人，護士30人，工資標準4000元（人民幣，下同），表現優秀者醫院正式招聘中擇優推薦。

此外，瀋陽市第五人民醫院緊急招募醫師崗位20人，其中呼吸內科5人、循環內科5人、急症科 5人、重症醫學科（ICU）5人，護理崗位70人（有急診或ICU工作經驗或男性護士優先）。

瀋陽市第六人民醫院招募呼吸科、ICU、急診科醫師16人，呼吸科、ICU、急診主治醫師4人以及護士45人（有急診或ICU工作經驗的及男性護士優先）。

湖北通山縣人民醫院12月21日介紹，為更好應對即將到來的疫情高峰，儲備必要的防疫力量，經通山縣人民醫院研究決定，現面向社會招募抗疫志願者(第一批：護理專業35人）。報酬為每月2000元，或不滿一個月的按實際工作時間每天100元結算，最高2000元。通山縣人民醫院提到，志願者按期完成志願服務後，可享受該院近三年內公開招聘工作人員（護士崗位）有關政策優惠。

山東陽信縣人民醫院也在12月19日發出公告稱，根據該院醫療工作需要，現招募若干名醫療及護理志願者，進行醫療及護理有償志願服務，志願服務總期限為2023年1月1日至2023年3月31日，醫院根據志願者實際志願服務天數，提供每人每天200元的生活補助。

澎湃新聞稍早前曾報導，大陸全國各地的多家醫院相繼報告「減員嚴重」，除了倡議行政職能部門人員奔赴臨床一線，有醫院號召醫護人員當中的無症狀感染者和輕症要堅持工作，讓症狀較重的職工立即休息和治療，症狀消失後立即返崗，還有醫院安排陽性無症狀感染者到陽性病區上班。多家醫院亦指出，最為嚴峻的時刻或許還未到來。

報導稱，江西撫州已在全市範圍內招募醫務人員，一併公佈的還有撫州市第一人民醫院、市婦幼保健院、市第三醫院、市立醫院、市中醫醫院的招募熱線。

撫州市疫情防控應急指揮部辦公室表示，目前疫情實現了由防向治的重大轉變，新冠肺炎陽性感染者人數不斷飆升，在崗醫務人員工作任務異常繁重，醫務人員衝在一線，是第一波易感人群。當前，一些醫務人員帶病堅持上班，但是隨著感染人員的迅速上升，醫務人員由於職業暴露，大面積感染在所難免，期間戰鬥性減員將可以預見。

為更好保障撫州全市人民群眾生命健康，及時補充專業醫護人員是當務之急。為此真誠倡議廣大離職或退休醫護人員、個體醫務工作者以及其他具有醫師、護士執業資格的醫務工作者積極參加志願者招募。

撫州市疫情防控應急指揮部辦公室稱，疫情防控中有突出貢獻的一線醫護人員，在同等條件下，享有當地公立醫療衛生機構招聘人員優先聘用權。