萊爾富迎兔年，推出五款高CP值的開運福袋、發財卡、資訊3C福袋，以及與「黃阿瑪的後宮生活」聯名的招財福箱與行李箱福袋。（萊爾富提供）

OKmart「鴻兔大展招財包」限量十萬個，有機會抽精品、按摩椅等好禮。（OKmart提供）

新年將至，超商也加緊腳步推新春福袋。7-11開運金喜福袋於1月1日開賣，福袋主題集結五大人氣動畫＋兩大精品品牌，頭獎祭出價值396萬元的瑪莎拉蒂Levante GT跑旅；萊爾富福袋首次攜手熱門肖像「黃阿瑪的後宮生活」，有機會抽「iPhone14 128G」，登錄序號再抽頭獎Honda HR-V名車；OKmart兔年「鴻兔大展招財包」與太古可樂獨家合作，頭獎為亞蒂芬奇1克拉心型項鍊，還有機會拿按摩椅、液晶電視；全家則預告下週公布新春相關商品及福袋資訊，據了解，頭獎加二獎價值超過600萬。

7-11開運金喜福袋本次共集結五大人氣動畫品牌，包括集合多個迪士尼人氣角色的迪士尼百年慶典、首度合作的皮克斯系列、兔年造型Hello Kitty、角落小夥伴跨越天際全新設計以及兔年代表卡娜赫拉的小動物等，更與Royal Doulton、Swiss Diamond兩大精品品牌推出高達30款開運金喜福袋，售價299~1699元不等。

除福袋本身超值吸睛外，每年頭獎也是受到民眾高度期待，今年購買任一款福袋皆附抽獎券乙張，且為提高中獎機會，只要購買價值499元福袋(含)以上，更有「專屬限定抽獎序號加碼送活動」，活動期間內完成序號登錄，即可領取加贈序號(最高可領取5組)，有機會帶走價值396萬瑪莎拉蒂Levante GT跑旅，另還有光陽lonex S7R電動機車、Klook萬元旅遊金等大獎。

萊爾富即起於全台門市現售推出「黃阿瑪的後宮生活招財福箱」(售價599元，全台限量1萬箱)，內含抽獎券和優惠DM各一張，抽獎券享有三重中獎機會，第一重「立即刮大獎」，特獎祭出時下最新的「iPhone14 128G」100台、二獎Celine AVA手袋1名、三獎Sony 55型4K智慧顯示器2名；第二重「序號抽汽車」頭獎祭出價值81.9萬的跨界休旅暢銷車款Honda HR-V (白)乙台；第三重「會員遊戲獎」祭出總點數高達8千萬Hi點，以100％張張有獎的線上刮獎項，最高有機會獲得Hi-Life會員點數888888點(等值現金4444元)。

OKmart「鴻兔大展招財包」兔年福袋限量10萬個，售價100元，因內容物皆為大廠糖餅品牌原貨，且抽獎為袋袋有獎，高CP值符合消費大眾花小錢抽好運的心情，每年推出皆上架即完售，被網友譽為「最高CP值福袋」，此次兔年福袋特獎為超奢華的擁有GIA認證的亞帝芬奇「怦然心動GIA-1克拉心型鑽石項鍊」，以稀有天然心型鑽石的主石為設計概念，象徵堅定表達真情真意，藉由天然愛心造型來展現鑽石的迷人光芒，使用18K金台和18K金鍊為主體，搭配上1克拉的天然心型鑽石，市值高達36萬元。另外獎項以生活用品、電器為主，實用不踩雷。

全家則預購下週公布過年必買限定商品，當中的福袋內容勾人好奇，據悉，頭獎加二獎價值超過600萬。